甘肃省原副省长宋亮一审被判无期

中共甘肃省委原常委、省政府原党组副书记、副省长宋亮受贿案一审宣判，受贿近8000万人民币的宋亮被判处无期徒刑。

据央视新闻报道，四川省乐山市中级人民法院星期二（8月30日）公开宣判宋亮受贿一案，对宋亮以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对他受贿犯罪所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。

法院审理查明，宋亮在2000年至2020年期间，先后利用担任内蒙古自治区人民政府办公厅副主任、金融证券办公室副主任、金融工作办公室主任，中共赤峰市委副书记，内蒙古自治区交通运输厅厅长，中共乌海市委书记，中共内蒙古自治区党委常委、通辽市委书记，中共甘肃省委常委、省人民政府副省长等职务上的便利及职权、地位形成的便利条件，为他人在成立小额贷款公司、村镇银行，以及获取贷款、职务调整、企业经营等事项上提供帮助，非法收受相关人员给予的现金、股权、房产等财物，共计折合人民币7968万余元（人民币，下同，约1609万新元），其中，价值212万余元的股权尚未实际取得。

法院认为，宋亮的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，其收受贿赂为他人谋取职务调整，帮助他人获取贷款造成重大公共财产损失，应当从严处罚。但宋亮到案后如实供述办案机关已掌握的受贿犯罪事实，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，部分受贿行为属犯罪未遂，认罪悔罪，涉案赃款赃物已全部追缴到案，依法对其从轻处罚。

1963年出生的宋亮是河北辛集人，先后在内蒙古、甘肃工作，2016年11月任内蒙古自治区党委常委、通辽市委书记，2017年3月任甘肃省委常委、副省长、省政府党组成员，2018年6月任甘肃省委常委、常务副省长、省政府党组副书记。

去年2月，宋亮被官宣落马，同年7月被开除党籍和公职。四川省乐山市中级人民法院今年2月一审公开开庭审理了宋亮受贿案。

宋亮是中共十九大后甘肃落马第二虎，在他之前，甘肃省人大常委会原党组副书记、副主任李建华于2018年12月被开除党籍、政务撤职，降为副处级非领导职务，办理退休手续。