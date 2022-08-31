中国三大航上半年亏损近500亿人民币 再创新高

疫情多点散发与燃油价格升高，中国三大航司今年上半年亏损总额再创新高，亏损总额达496.59亿元（人民币，下同，约100亿新元）。根据公司公布的2022年上半年报告显示，中国南方航空股份有限公司、中国国际航空股份有限公司以及中国东方航空股份有限公司营收分别同比下降20.86%、36.4%、44.24%。

根据澎湃新闻报道，今年上半年，三大航营收共计841.24亿元。南航、国航、东航营收分别为408.17亿元、239.53亿元、193.54亿元。

上半年三大航净亏损翻番，亏损总额达496.59亿元，其中，国航净亏损最高，达194.35亿元，同比扩大近1.9倍。其次，东航亏损187.36亿元，亏损同比增幅最高，近2.6倍。南航净亏损为114.88亿元，同比扩大近1.5倍。

值得注意的是，三大航今年上半年近497亿元的亏损总额已创下新高，甚至高于三大航去年全年的亏损总额。据财报显示，去年三大航归属于上市公司股东净亏损总额达409.59亿元。

截至星期二（8月30日）收盘，南方航空报6.51元，涨0.15%；中国国航报10.45元，涨0.58%；中国东航报4.91元，涨1.87%。

具体从客货运业务看，上半年三大航客运业务收入均同比下降。其中南航客运收入最高，达267.32亿元，同比下降32.65%。国航客运收入为151.04亿元，东航客运收入最少，为138.99亿元。其中，国航、东航客运收入均同比下降超五成。

货运业务方面，南航、国航货运收入均实现同比增长，其中南航货运营收最高，达111.43亿元，同比增长25.68%。南航表示，货运收入同比增长，主要由于国际货运单价上升，货邮运收入随之增加。国航货运收入为68.8亿元，同比增幅最高，达50.37%。而东航货运营收为39.1亿元，同比下降0.89%。

东航表示，3月中下旬至5月底东航主基地所在的上海市场暴发疫情，上海虹桥、浦东两大机场的客运航班量急剧减少，给东航生产经营带来严重影响，6月份以来公司航班量呈逐步恢复趋势。

在负债结构方面，截至今年6月30日，南航集团总负债为2497.64亿元，较期初增加4.63%。国航集团总负债为2546.95亿元，较上年末增加9.52%。东航负债总额为2549.92亿元，较上年末增长10.08%。

报道指出，航油成本是航空公司最主要的成本支出之一。国际油价水平大幅波动将对航油价格水平和航司燃油附加费收入产生较大影响，进而影响公司经营业绩。

上半年三大航燃油成本共计337.03亿元，占营业成本均超过1/4。其中，南航航油成本最高，达143.95亿元，同比增长16.69%。国航燃油成本为103.48亿元，同比增长4.37%。东航航油成本为89.6亿元，同比下降8.32%。

