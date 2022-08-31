济南限制“超过4天未做核酸检测人员”进入人群密集公共场所

山东济南市常态化疫情防控和处置工作指挥部星期二（8月30日）发布通知，即日起对“超过4天未做核酸检测人员”限制进入有关场所。

根据“济南卫生健康”微信公号消息，通知要求在济人员（包括入济返济人员）超过4天未做核酸检测，扫场所码时，健康码二维码下方第一行核酸检测标牌显示5天及以上，限制进入人群密集的公共场所。显示5天的，能提供24小时内核酸采样证明的除外。

通知指出，限制进入的有关场所包括机关单位、政务服务大厅、学校、图书馆、博物馆、文化馆、养老服务机构；餐饮单位、宾馆、酒店、民宿、商场、超市、农贸市场、药店、文化娱乐场所、旅游景点；各类企业、建设工地、交通站点、交通场站出入口等场所；冷链食品、物流快递等重点生产、加工、运输等场所；其他向社会提供公共服务和经营性服务、人员出入较多的场所等。严禁乘坐地铁、公交车、出租车、网约车等公共交通工具。

通知要求，各公共场所经营者或管理者务必按照要求，对人员进行“场所码”扫码查验工作，加强对“超过4天未做核酸检测人员”的排查劝导，一旦发现，禁止进入，并迅即报告主管部门、社区和属地疫情防控指挥部。对执行扫码查验制度不严格不规范的场所经营管理单位，依法严肃追究责任。对不服从管理、扰乱疫情防控工作秩序的人员，依法依规予以处罚。

通知还说，济南市每周一、周四提供核酸检测社区筛查服务，同时全市设置740处“愿检尽检”采样点，其中193处提供24小时服务，可登陆“泉城健康”小程序—“核酸检测地图”查询采样点，就近选择服务。

