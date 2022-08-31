台华航巨资购16架波音客机 被质疑政治推销

台湾中华航空宣布将订购16架波音787-9客机，但因先前曾传出美国联邦参议院预算委员会共和党首席议员格雷厄姆访台时，呼吁台湾购买波音787客机，引发外界质疑“被政治推销”。

综合台媒报道，华航星期二（8月30日）召开临时董事会，会中通过将以新台币1400亿元（约64亿新元），订购16架波音787-9客机，并搭配八架选择权。

华航通过新闻稿说，这16架波音787-9客机将搭配奇异GEnx发动机，预计2025年开始交付，成为华航中运量广体新世代客机主力。

不过，由于先前曾传出格雷厄姆（Lindsey Graham）今年4月中旬访台时，呼吁台湾采购24架波音787客机，因此华航此时宣布购买波音787-9客机，让外界质疑与格雷厄姆的呼吁有关。

台湾总统蔡英文（右四）今年4月15日接见到访的美国联邦参议院预算委员会共和党首席议员格雷厄姆（左四）一行。（台湾总统府官网）

《联合报》曾报道，格雷厄姆今年4月率团访台时，公开要求台湾采购高达80亿美元（111亿新元）的波音787，返美后再盼台湾尽快购买24架；华航当时表示，对采购案持保留态度。

对此，华航星期二晚回应，购机秉持公司利益考量，谨慎研究相关技术条件及商业条件，政府完全尊重华航专业评估决策。

一位不愿具名的航空界人士向《联合报》说，华航虽然已经民营化，但官股仍占很大一部分，当然会配合政府政策行事，“这是可以理解的”。

据《中国时报》报道，华航购机向来受政治左右，2013年启动窄体客机汰换案时，就面临在空中巴士A320与波音B737二选一的难题。