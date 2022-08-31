美国亚利桑纳州长访台 将与蔡英文会面

台湾外交部说，继美国印第安纳州州长侯康安（Eric Holcomb）赴台后，美国亚利桑纳州州长杜西（Doug Ducey）星期二（8月30日）也率团访台，他是今年8月访问台湾的第二位美国州长。这也是继美国众议院议长佩洛西8月初访台后，本月内第五个访台的美国政界访问团。

根据联合报报道，杜西将会见台湾总统蔡英文、外交部长吴钊燮等人，参加由台湾经济部及中华民国对外贸易发展协会共同主办的“美国商机日”活动，并将会晤台湾半导体相关产业业者及设有半导体学院的大学代表，深化双方在高科技产业及相关领域产学的合作与交流。

台湾外交部表示，对杜西州长率团到访表达诚挚欢迎，亚利桑纳州与台湾经贸关系密切，台湾有超过百家企业在亚利桑纳州进行投资，主要从事半导体、航太、电子零组件、电脑设备及相关服务业，台湾相信此行能进一步提升台湾与亚利桑纳州的各项合作机会，并深化台美互惠互利的伙伴关系。

佩洛西本月2日访台，大陆随后展开“围台”军演，台海局势急剧升温。此后，美国参议院外交委员会亚太小组主席马基、圣文森特和格林纳丁斯总理龚萨福、美国印第安纳州州长侯康安，以及日本众议员古屋圭司、美国共和党籍参议员布莱克本等人接连访台。