中国8月制造业PMI回升至49.4

中国物流与采购联合会、中国统计局服务业调查中心发布的数据显示，8月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月上升0.4个百分点。

根据财联社报道，从13个分项指数来看，同上月相比，新订单指数、新出口订单指数、积压订单指数、采购量指数、进口指数、购进价格指数、出厂价格指数、原材料库存指数、从业人员指数和生产经营活动预期指数上升，指数升幅在0.1至4.4个百分点之间；生产指数持平；产成品库存指数和供应商配送时间指数下降，指数降幅分别为2.8和0.6个百分点。

报道引述分析师张立群指出，8月份PMI指数小幅提高，表明支持经济回升的力量开始趋强；但指数水平仍处荣枯线以下，表明长期蓄积的经济下行压力仍不可低估，企业生产经营面临的困难仍不可低估。

订单类指数有所回升，表明市场需求开始回暖；采购量、进口量、价格类等指数回升，表明企业生产展现恢复态势，对未来的预期开始转好。

需要注意的是，调查企业中，反映市场需求不足的占比达54%；反映原材料成本高的占48%，表明企业生产经营面对的困难仍然空前严峻。要科学全面地统筹好疫情防控和稳增长工作，毫不松懈地落实好助企纾困、应对三重压力的各项政策措施，全力巩固经济回升向好的基础。

数据还显示，8月生产指数为49.8%，与上月持平。从企业规模来看，大型企业的生产指数高于50%，为51.4%；中型和小型企业的生产指数低于50%，分别为49%和47.4%。

新订单指数为49.2%，比上月上升0.7个百分点。从企业规模来看，大型企业的新订单指数高于50%，为50.9%；中型和小型企业的新订单指数低于50%，分别为48.4%和46.5%。

新出口订单指数为48.1%，比上月上升0.7个百分点。从企业规模来看，大型、中型和小型企业的新出口订单指数都低于50%，分别为49.1%、48.4%和42.4%。产成品库存指数为45.2%，比上月下降2.8个百分点。从企业规模来看，大型、中型和小型企业的产成品库存指数都低于50%，分别为46%、44.8%和44%。

采购量指数为49.2%，比上月上升0.3个百分点。从企业规模来看，中型企业的采购量指数高于50%，为50.4%；大型和小型企业的采购量指数低于50%，分别为49.8%和46.3%。

进口指数为47.8%，比上月上升0.9个百分点。从企业规模来看，大型、中型和小型企业的进口指数都低于50%，分别为48.1%、47.9%和44.8%。购进价格指数为44.3%，比上月上升3.9个百分点。从企业规模来看，大型、中型和小型企业的购进价格指数都低于50%，分别为42.9%、44.7%和46.8%。

