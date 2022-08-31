阿里女员工案二审将于9月2日不开庭直接宣判

阿里女员工案被告人张国妻子及其代理律师星期二（8月30日）晚透露，该案二审结果将于9月2日在山东省济南市中级人民法院进行宣判。

根据红星新闻报道，张国妻子纪女士说，她在8月30日下午4点左右接到山东省济南市中级人民法院电话通知，其丈夫张国的案件二审将于9月2日进行不开庭直接宣判。

纪女士表示，其丈夫张国在二审期间将她作为了辩护人，她也去法院看了相关证据。

对于法院作出的不开庭直接宣判决定，纪女士表示律师和她自己都“很纳闷”，“我们还有好多问题没有解决，提出的很多申请也没有回复。”

张国二审代理律师薛红玲也称，她也于同一天接到了法院的电话通知。她说，不开庭宣判就是把法院的判决结果给读一下，法院已经做出判决了。此外，薛律师称该案马上就到审限了，但其没有接到延期申请，宣判时间应该不会有所改变。

济南市中级人民法院工作人员星期三早上回应媒体查询时说，她所接到的通知确为该案9月2日宣判。

济南市槐荫区人民法院6月22日对张国强制猥亵案一审公开宣判，以强制猥亵罪判处被告人张国有期徒刑一年六个月。

法院一审认为，被告人张国违背妇女意志，趁被害人醉酒之机猥亵被害人，其行为构成强制猥亵罪。公诉机关指控张国犯强制猥亵罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。张国无认罪、悔罪表现，应依法惩处。据此，法院遂作出上述判决。张国当庭提出上诉。