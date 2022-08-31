中国教育部要求确保学校不发生规模性疫情

中国教育部要求做好秋季开学和防疫工作，确保学校不发生规模性疫情。

据中国教育部网站星期三（8月31日）刊载的消息，教育部召开2022年第10次全国教育系统疫情防控工作视频调度会议，交流地方和高校秋季开学工作举措，培训第六版高等学校、中小学校和托幼机构冠病疫情防控技术方案，部署2022年秋季学期开学和疫情防控工作。

会议作出四项部署：一是坚定扛起疫情防控政治责任，提高政治站位，坚定贯彻中共中央疫情防控方针政策，始终绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实秋季学期开学和疫情防控工作，确保学校不发生规模性疫情，全力维护教育系统安全稳定。

二是周密组织师生员工安全返校，准确把握秋季学期开学返校的关键环节，做实做细工作方案和应急预案，确保安全返校、平稳有序。

三是统筹抓好疫情防控和教育教学工作，全面落实第六版学校疫情防控技术方案，及时调整优化防控措施，既做到科学精准，又防止“层层加码”，最大限度降低疫情影响，不断提升科学精准防控能力和水平。

四是积极融入属地疫情联防联控机制，加强配合协作与信息共享，保障校园疫情防控平急转化高效畅通，应急处置快速有力。

各专项工作组负责人、各省级教育行政部门、教育部直属各高等学校、部省合建各高等学校负责人等参加了会议。