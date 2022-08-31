美商务部长称拜登尚未决定是否降低对华关税

美国商务部长雷蒙多说，总统拜登尚未决定是否放松对中国输美商品征收的关税，他正在权衡此举对通胀的潜在影响和对美国劳工的影响。

据《华尔街日报》报道，雷蒙多在接受采访时说：“拜登正在努力权衡削减关税在通胀方面带来的益处和对美国劳工可能造成的伤害......我知道他正在考虑这个问题。他非常认真地对待这件事。”

几个月来，白宫一直在讨论降低关税的可能性，雷蒙多和美国财政部长耶伦等内阁成员认为，有限度的削减关税将使购买中国产品的美国企业和消费者受益。

“这一切都取决于具体如何实施，以及涉及哪些产品......但我认为降低关税是有好处的”，雷蒙多周一（8月30日）说。“这个决定应由总统本人作出。我们已经向他做了好几次简报。”

据报道，美国劳工团体反对取消关税，说征收关税保护了国内制造商，鼓励了他们在国内投资。美国贸易代表戴琪表示，征收关税能够为对抗中国提供筹码。中国没有达到特朗普时代旨在缩小美国贸易逆差的双边贸易协定所设定的目标。

在紧张的美国中期选举中参与竞选的民主党人也感到共和党人可能会攻击他们对中国软弱，他们敦促白宫顶住外界要求其减轻部分关税的压力。

经济学家和政府官员的观点也不利于降低关税，他们认为此举对价格水平只会产生有限的、一次性的影响。

今年夏天，美国众议院议长佩洛西和其他一些议员访问台湾，导致中美在台湾问题上的紧张局势升温，这也使围绕是否降低关税的讨论变得复杂。

拜登推迟了数月尚未作出决定，一方面因为他的团队内部存在分歧，另一方面是出于他自己的谨慎，此外，还有其他问题使他分身乏术，如乌克兰战争和最近通过的《降低通货膨胀法案》。

《华尔街日报》引述知情人士透露，拜登经常听取有关降低关税利弊的简报。他们说，拜登已收到了一揽子方案，其中包括降低消费品关税的选项，以及启动一个新程序，允许进口商申请豁免征税。

另一项拟议的行动将是根据《贸易法》，针对中国补贴和国有企业的做法发起一项新调查，并可能由此引入一套新关税。中国的这些做法是为了保护国内战略产业，如信息技术、电动汽车、生物技术和航空航天。

美国政府官员此前曾表示，最早将于7月公布一项关税削减措施，目标是自行车和服装等返校物品以及其他对美中经济竞争没有战略意义的消费品。

作为与中国打贸易战的主要武器，美国前总统特朗普在2018年7月至2019年9月期间通过四轮行动，对总价值约3700亿美元的中国输美商品征收了税率在7.5%至25%之间不等的关税。

美中两国在2020年签署了一项贸易协议，但美国保留了对中国输美商品征收的大部分关税，以确保中方能够遵守协议条款，这些条款中包括中方承诺购买更多美国商品。