中纪报：躺平没有出路 坚持就是胜利

中国纪检监察报星期三（8月31日）发表署名评论文章强调，选择“躺平”是对生命的漠视，“躺平”国家付出的代价在中国将是无法承受之重。文章说，“躺平”没有出路，疫情防控必须算大账、长远账、动态账。坚持就是胜利，坚持才会胜利，坚持定能胜利。

文章首先列举出，日本过去28天超过575万人感染冠病，医疗系统陷入崩溃，由于感染病毒，日本首相岸田文雄不得不缺席第八届非洲开发会议；德国“放开-收紧”反反复复，感染人数随之时高时低，难寻理想策略；美国累计冠病死亡病例已超过104万，防疫经济双双失序。

文章引述中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，“‘躺平’实际上是其他国家无奈的选择，在经过多种尝试以后，寻找不到一种理想的控制新冠的策略，于是干脆就‘躺平’”。有些国家“躺平”以后，发病人数和死亡人数大幅度上升，这时这些国家又收紧防控策略，把其他防控措施又加进去。

文章以安徽为例，称安徽是中国的产粮大省，寿县是安徽的产粮大县，但安徽寿县医疗卫生机构人均床位比全国平均水平低18.2%。如果将统计情况聚焦到农村，医疗资源只会更紧张。

以安徽省为例，2021年每千农村人口乡镇卫生院床位数仅2.85张。试想，倘若放任疫情蔓延，基层医疗资源遭到挤兑，生产生活停摆，进而势必会危害国家粮食安全。

文章还引述中国卫生健康委副主任李斌说，“我国是人口大国，地区发展不平衡，医疗资源总量不足。如果放松疫情防控，放任病毒传播，势必会在短期内造成大量人群被感染，进而出现大量重症和死亡病例，医疗卫生资源将面临严重挤兑风险，大量有基础性疾病患者、老年人、儿童和孕妇等脆弱人群的身体健康将首当其冲受到严重威胁，经济社会平稳发展将受到严重影响。”

文章也引述清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜表示，尽管奥密克戎带来的重症比例有所降低，但中国人口基数大，再小的重症发生率都会带来绝对数较大的病例。尤其是老人、儿童可能会面临生命健康方面的更大威胁，对于任何一个负责任的政府，这都是不能够承受的。

文章说，与“躺平”形成鲜明对比的是，中国始终坚持严格防控。近期，多个奥密克戎感染超千例地区在较短时间内均实现了社会面新发阳性清零。8月10日，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在国务院联防联控机制发布会上表示，“这些成效的取得，根本上还是在于我们毫不动摇地坚持中央确定的‘外防输入、内防反弹’的总策略和‘动态清零’总方针，采取科学严格的防控措施，以快制快，坚决控制疫情传播”。

文章也说，防疫关乎生命，发展关乎生计。有观点认为，“躺平”是为了经济复苏，“动态清零”拖累经济发展。但事实恰好相反。各地抗疫实践也一再表明，科学防控、精准防控才是最有效果、代价最小的防控。以更高水平、更小成本、更短时间控制住疫情，减小其对经济社会发展、人民生产生活影响，以科学、精准、有效的防控策略保障经济社会持续健康稳定发展，正是“动态清零”背后的慎重考量。

文章最后说，“躺平”是一些国家无法找到有效防疫策略、疫情失控后的无奈之举，不科学，更不高明。“动态清零”是一项系统工程，中国的制度优势确保“动态清零”能够落地并发挥效果。坚持就是胜利，坚持才会胜利，坚持定能胜利。不断提高科学精准防控水平，一定能以最小代价实现最大防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

中国疫情再度升温，多地陆续出现冠病病例和无症状患者。中国星期二（8月30日）新增确诊病例392例。其中本土病例349例，包括四川164例，西藏45例，海南36例，广东25例，天津19例，黑龙江13例，青海9例，内蒙古7例，重庆7例，辽宁5例，河南5例，陕西4例，山西3例，北京1例，河北1例，上海1例，浙江1例，湖北1例，甘肃1例，新疆1例。

中国星期二新增无症状感染者1426例，其中本土1326例，包括西藏674例，四川107例，青海84例，辽宁71例，黑龙江69例，甘肃41例，天津38例，河北37例，新疆33例，海南29例，江西27例，湖北27例，河南26例，广东21例，陕西16例，广西7例，重庆5例，内蒙古4例，山东4例，江苏3例，上海1例，安徽1例，湖南1例。

