比亚迪股价一度重挫13％ 此前巴菲特减持引发担忧

在巴菲特（Warren Buffett）旗下柏克夏减持之后，投资者争相抛售中国电动汽车制造商比亚迪的股份，担心这位传奇投资人者可能会卖出更多持股。

综合彭博社、《华尔街日报》报道，比亚迪H股周三（8月31日）早市一度重挫13％，创下逾一个月最大跌幅，在香港恒生指数成份股中表现最差。投资者对中国其他电动汽车制造商的兴趣也减弱，理想汽车和小鹏汽车也下滑。

据周二（30日）在香港交易所的披露文件，柏克夏在上周三（24日）将比亚迪H股持股比例从20.04%降至19.92%。即以平均每股277.10港元（约49.33新元）的价格出售了大约133万股，总价值约4700万美元（约6566万新元）。

“投资者可能将其解读为柏克夏全部处置对比亚迪持股的开始”，对冲基金Snow Bull Capital的市场研究分析师麦卡锡（Bridget McCarthy）说。“我有理由预计世界上最伟大的投资者可能是在投资十多年之后锁定一些利润，特别是这是他回报率最高的投资。”

《21世纪经济报道》引述比亚迪投资者关系部门相关人士称，对于柏克夏减持公司H股，不用过度解读。这名人士也说，比亚迪近期未有重大事项未披露，公司经营一切正常。

据报道，在柏克夏出售股票的几天前，比亚迪宣布今年上半年利润较上年同期增长两倍。公告显示，交易后柏克夏持有的比亚迪股票从2.2亿股降至2.187亿股。

这家投资公司的2021年年报显示，柏克夏在比亚迪的持股约为2.25亿股，占比亚迪股份的7.7%，其中包括在香港、深圳和其他交易所上市的股票。目前还不清楚为什么提交给证券交易所的公告将柏克夏在出售前持股量定为2.2亿股，以及该公司何时减持了500万股。

2008年，柏克夏斥资2.3亿美元收购了比亚迪10%的股份。自那以来，比亚迪股价格已飙升逾2000%。按周二股价计算，比亚迪的市值为1200亿美元。