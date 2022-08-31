河南中超嵩山龙门队球迷挂裁判“遗像” 俱乐部主场赛区或被罚

上星期日（8月28日）晚举行的中超联赛第15轮河南嵩山龙门队主场与广州队比赛期间，部分主队球迷在现场看台上以裁判员马宁的黑白照片为头像，挂起了一幅“遗像”。此举招致外界批评，中国足协也为此展开了调查，据了解，将大概率对嵩山龙门俱乐部及其主场赛区做出处罚。

根据北青体育报道，在28日晚的比赛中，受嵩山龙门俱乐部外援多拉多违纪被重罚一事影响，部分主队球迷做出了不冷静的举动。他们在看台上举起了裁判员马宁黑白照片的“遗像”。此事在网络迅速被传开，在足球界内外引起了强烈反响，外界对此举动普遍予以谴责。

据悉，中国足协也关注到此事，并对事件展开了调查。按照规定，主队俱乐部须对其主场比赛球迷现场行为，特别是违规行为负有一定责任，因此一旦相关事实被确认，嵩山龙门俱乐部及其主场赛区将不可避免受到处罚。

嵩山龙门俱乐部方面对于上述事件的发生也感到遗憾。俱乐部相关人士表示，共有4656名观众按照实名制方式入场观赛，而当天到场的安保人员超过1300人。安保人员与观众比例为1比3.43。

按照要求，所有计划入看台的球迷横幅（条幅）内容须于赛前申报到俱乐部，待到通过审核后，才能于赛前1天布置在现场内。“但比赛当天降温，天特别冷，很多人穿了厚衣服。（安保人员）又不可能像在机场或高铁站那样的规格做安检，俱乐部也没这样的权限。大家可以看到，有些条幅材质很薄，但凡它厚些，都不可能被带进场内。”俱乐部相关人士解释说。

