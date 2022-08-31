李家超访粤行程受疫情影响改为线上进行

原定星期三（8月31日）中午启程前往广东访问两天的香港特首李家超早上宣布，基于防疫原因，将于星期四在香港与广东及深圳等地的官员举行线上会议，并在线上参与两所学校的开幕仪式。

根据《星岛日报》报道，为期两天的第七届一带一路高峰论坛星期三举行。中国国务院副总理韩正通过视频发表开幕主旨演讲说，“一带一路”得到国际社会广泛认同，而香港在参与和助力“一带一路”建设上发挥重要作用。李家超在会见传媒时表示，韩正在讲话中肯定香港在“一带一路”的角色，香港可在多方面作出贡献。

李家超说，星期四将在香港与广东省、广州市及深圳市的领导举行线上会议，会就推动大湾区发展合作及两地居民经口岸交流等事项进行讨论。他说，基于防疫原因，尽快在线上进行会议，并可配合星期四在线上参与两所学校的开幕仪式，他认为是最便捷的方法。

李家超说，希望尽快与大陆领导见面，但两地也需处理疫情，在防控整体考虑下决定进行线上会议，并重申这是最便捷方法。他还说，香港作为国际城市，在中国国家主席习近平七一访港时的重要讲话中提到，香港需发挥好金融及航运等方面的地位。他说，香港需与世界及大陆联系，在线上会议中会就不同可能性作出考虑，也会考虑不同方案。

目前香港疫情处于高峰期，专家预料确诊数字会持续上升，多名政府高官确诊，包括原拟随行访粤的创新科技及工业局局长孙东。而深圳疫情近日也升温，继福田、罗湖、龙岗等区之后，龙华区昨天起采取一连四日的全域管控，多个街道居民“足不出户”，29个地铁站停运，另有五家医院停诊。

