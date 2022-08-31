美公司称中国黑客攻击南中国海的能源公司和澳政府

据美国一家科技安全公司称，中国黑客可能对在南中国海运营的能源公司和澳大利亚政府发动了攻击。这是对中国实施协同网络刺探（cybersnooping）以促进其地缘政治目标的最新指控。

彭博社报道，Proofpoint在周二（8月30日）的一份报告中说，研究人员发现了一起持续一年多的网络钓鱼行动，目标是Kasawari气田等项目和台湾海峡的一个风电场。Kasawari气田位于马来西亚水域，由马来西亚国家石油公司经营。后者拒绝就该报告置评，表示遵循最佳实践来保护其资产和运营。

Proofpoint表示，它“有一定的信心”相信黑客入侵是由一个名为TA423的组织实施，并指该组织位于中国，动机是间谍活动。

美国政府和网络安全公司长期以来一直在指责中国进行大规模黑客攻击。今年7月，美国联邦调查局局长雷伊警告西方公司，中国的目标是“洗劫”（ransack）它们的知识产权，以便最终能够主导关键行业。他说，中国正在运行一个规模庞大的黑客计划，其规模超过其他所有主要国家的总和。

中国否认这些指控，称它是网络攻击的受害者，并形容美国为“黑客帝国”。

Proofpoint也说，网络钓鱼行动中使用的电子邮件冒充《澳大利亚人报》和《先驱太阳报》等澳洲媒体，以发送ScanBox恶意软件。报告称，协助Proofpoint研究的普华永道威胁情报中心认为，ScanBox极有可能在中国的多个威胁实施者之间私下共享。

Proofpoint指出，4月到6月间的一个ScanBox行动针对了澳洲地方和联邦政府机构。报告称，早前的一个网络钓鱼行动，也针对了为台海风电场制造重型设备的一家欧洲制造商。

