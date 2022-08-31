8月中国经营活动恢复力度减弱

数据显示，8月份中国经营活动恢复力度有所减弱。

据中新社报道，中国物流与采购联合会星期三（8月31日）公布的数据显示，8月份中国非制造业商务活动指数为52.6%，环比下降1.2个百分点，连续两个月环比下降，恢复力度有所减弱。

分行业看，服务业和建筑业商务活动指数分别为51.9%和56.5%，较上月分别下降0.9和2.7个百分点。从服务业来看，18个行业中，13个行业商务活动指数较上月有所下降。餐饮业、航空运输业、景区服务业和文体娱乐等行业的商务活动指数较上月均有较为明显的下降。

8月非制造业新订单指数为49.8%，较上月微幅上升0.1个百分点。建筑业需求持续发力在一定程度上稳定了非制造业市场需求。建筑业新订单指数为53.4%，较上月上升2.3个百分点，且连续四个月环比上升，表明投资持续发力基础较为稳固，在一系列投资相关政策带动下，下半年基础设施投资有望保持较好增长态势。

分析人士指出，虽然非制造业新订单指数有所止跌，但仍在50%以下，服务业需求增长乏力拖累非制造业整体需求增长。疫情反复仍是困扰服务业需求增长的主要因素。新订单指数降幅较大的行业也多集中在餐饮、航空运输和文体娱乐等接触型服务业。

8月，非制造业业务活动预期指数为58.4%，较上月下降0.7个百分点。分行业看，建筑业和服务业预期有所分化。在建筑业需求持续向好的带动下，建筑业企业预期有所升温。

分析认为，总体来看，商务活动指数仍在52%以上，显示非制造业经营活动仍保持恢复态势，但恢复力度有所减弱。在疫情影响下，消费相关服务业活动增速放缓，预期转弱，但投资需求基础较为稳定，投资发力稳增长值得期待。