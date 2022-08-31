京沪高铁上半年净亏逾10亿人民币

受疫情冲击影响，中国京沪高速铁路股份有限公司发布的半年报显示，京沪高铁实现营收79.28亿元（人民币，下同，约16.03亿新元），同比下降47.49%；归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，为-10.28亿元，上年同期盈利27.43亿元，净利同比下降137.47%。基本每股收益-0.0209元，同比下降137.39%。

根据澎湃新闻援引wind数据显示，2019年京沪高铁业绩为阶段性高点。受疫情影响，2020年营收为近几年首次下降，继2020年业绩大跌后，2021年京沪高铁营收与净利润已呈恢复态势。去年实现营收293.05亿元，同比增长16.11%。归母净利润为48.16亿元，同比增长49.15%。据2019年以来的上半年业绩显示，2022年上半年营收降至历史低位，并由盈转亏。

京沪高铁是中国资产规模最大、运营里程最长的路网运营高铁公司。京沪高速铁路连接“京津冀”和“长三角”两大经济区，区域经济增长快，人口密度大，城市化程度高，具有良好的客流基础。

半年报称，2022年上半年国内冠病疫情防控形势发生新的变化，对国内交通运输行业带来冲击。上海、北京等特大城市出现多起聚集性疫情，且持续时间较长，对商务、旅游、探亲等高铁主要客流出行需求造成极大影响，旅客出行意愿呈断崖式下降，给公司经营业绩带来史无前例的、严重的、持续性的冲击。

上半年京沪高铁主要财务指标同比下降，主要由于随着防控措施不断收紧，人员流动管控更加严格，公司担当列车发送旅客及非担当列车开行数量大幅下降。

今年上半年，京沪高铁本线列车运送旅客625.3万人次，同比下降66.7%；跨线列车运营里程完成2276.7万列公里，同比下降41.5%；京福安徽公司管辖线路列车运营里程完成1031.7万列公里，同比下降30.0%。

京沪高铁独立董事张星臣此前在5月13日的2021年度业绩会上表示，今年上海、北京疫情对京沪高铁运营的影响是历年来最大的。“疫情对本线列车的影响程度更为严重。”京沪高铁董事会秘书赵非表示京沪高铁无论本线还是跨线列车都受到了疫情的严重影响，按照疫情防控政策要求和客流情况减停了大部分列车。

对于发展前景和业绩增量的展望，京沪高铁管理层近期在投资者互动平台表示，京沪高铁及京福安徽公司所辖线路均具有良好的客流基础和发展前景，未来公司将在保持本线列车客座率处于良好水平的基础上，着力提升跨线列车开行工作量，进一步优化实施票价浮动机制、优化客运服务品质等措施，提高公司经营业绩。

截至8月30日收盘，京沪高铁报4.56元，涨0.66%，年初至今跌4.59%。

