胡锡进批台军向大陆无人机发射实弹性质恶劣

对于台军星期二（8月30日）向飞到金门的大陆无人机实弹射击驱离，大陆官媒《环球时报》前总编辑胡锡进发文批评台军的行为“性质恶劣”，并强调台军已经开了“第一枪”，这对台海局势无疑造成负面加码。

大陆近期频派无人机抵近台湾金门等离岛，台湾陆军金门防卫司令部星期二晚指出，大陆三批三架次无人机当天下午4时23分起出现在大胆、二胆、狮屿等诸小岛，守军开枪射击信号弹示警后，无人机往厦门方向飞离。到傍晚5时59分，又有一架次无人机进入二胆地区禁限制水域上空，守军进行实弹防卫射击，无人机随后往厦门飞离。

这也是台军首度向飞到金门的大陆无人机实弹射击驱离。

胡锡进就此于星期三（31日）在微信公众号上发表评论，并说虽然台军的射击看来没有击中无人机，但他们的行为性质恶劣，对台海局势无疑造成负面加码。

胡锡进写道：“台军方表示，大陆来的无人机都是民用无人机，同时他们又将这些无人机指为‘解放军的’。大陆方面没有给出过这些无人机的归属.......从法理上说，大陆无人机可以飞到金门地区的任何地方，台方动用军事手段袭击大陆无人机才是催化局势的狂妄行动。”

此前，中国大陆外交部发言人赵立坚星期一（29日）回应媒体提问时曾说，“中国的无人机到中国的领土上去飞一飞，我不觉得这是什么值得大惊小怪的事。”

胡锡进也认为，现在严格说台军已经开了第一枪，同时强调这很严重。他指出，如果接下来台军胆敢击落大陆无人机，那么将更加恶劣、严重，构成极其危险且后果难料的先例，并警告说：“台军那样做，意味着大陆将有理由对台方的某个目标发射实弹，并且将其击毁、击落。”

胡锡进最后表示，如果台军无视告诫，继续对飞过来的大陆无人机射击，甚至搞出击落，那么他们必须准备面对后果的可能失控，“他们将为此付出代价”。