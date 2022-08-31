黑龙江商户一斤土豆卖2元人民币拟被罚30万 市监局称处罚合理

继陕西商户“5斤芹菜被罚6.6万元（人民币，下同，约1.3万新元）”后，黑龙江大庆一经营者卖2元一斤土豆拟被罚30万的消息再次引发网上争议。

综合大庆晚报和山东商报报道，大庆市市场监督管理局执法人员8月20日在检查中发现，农批城内王三土豆经营部存在哄抬物价违法行为。经查，该经营部进价每斤1.2元的土豆，售价从每斤1.4元涨至2元，最高进销差价率达66.66%。

执法人员认为，王三土豆经营部利用其经营规模优势，借疫情哄抬物价，严重扰乱市场经营秩序，情节恶劣，根据《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》，拟对经营者的违法行为处以30万元罚款。

除此之外，大庆市市场监管局还公布一批哄抬物价的案件，其中均是日常蔬菜超过了最高差价率被处罚1万元至3万元不等。

大庆市市场监管局工作人员星期三回应媒体称，“他是批发商，根据黑龙江省应对新冠病毒感染指挥部发布的司法公告，要保障新冠病毒感染期间市场价格基本稳定，严厉打击哄抬物价行为，切实维护市场秩序。公告内要求，购销差价超过30%的由各级市场监管部门按照哄抬物价行为依法行动，依法从严从重从快处罚。”

该工作人员还表示，《中华人民共和国价格法第40条第一款价格违法行为行政处罚规定第六条》有下列推动商品过快过高上涨行为之一责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下罚款；没有没收所得的，处5万及50万元以下罚款，情节严重的处50万以上300万元以下罚款。

“处罚是合理的，并且这是保障民生的重要依据。在疫情初期把价格控制住，百姓买菜才能便宜，不从源头来打击的话到中端、后端（价格）那不越涨越高吗？”该工作人员回应道。

对于售价2元的土豆被罚30万的消息，不少网民认为处罚过重了。一些网民留言说，“1.2进价，坏的、残次的、水分流失的，土豆上的土，加上人工，2元良心价了”，“这个有点过分了！作为消费者觉得这个价格还算合理”，“这样的卖价不高啊，大家都知道，蔬菜损耗很高的”。

还有网民指出，“乱罚款也是要被处罚的”。