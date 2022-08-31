中国网民规模达10.51亿

数据显示，中国网民规模为10.51亿，其中，使用手机上网的网民比例达99.6%。

据新华社报道，中国互联网络信息中心（CNNIC）星期三（8月31日）在北京发布第50次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称：《报告》）。《报告》显示，截至2022年6月，中国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%。

《报告》显示，中国网民规模持续稳定增长，较2021年12月新增网民1919万，互联网普及率较2021年12月提升1.4个百分点。农村地区互联网基础设施建设全面强化，中国现有行政村已实现“村村通宽带”，推动农村地区互联网普及率较2021年12月提升1.2个百分点，达58.8%。

在网络接入环境方面，网民人均每周上网时长为29.5个小时，较2021年12月提升1.0个小时。网民使用手机上网的比例达99.6%；使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为33.3%、32.6%、26.7%和27.6%。

《报告》还显示，截至2022年6月，中国短视频的用户规模增长最为明显，达9.62亿，较2021年12月增长2805万，占网民整体的91.5%。即时通信用户规模达10.27亿，较2021年12月增长2042万，占网民整体的97.7%。网络新闻用户规模达7.88亿，较2021年12月增长1698万，占网民整体的75.0%。网络直播用户规模达7.16亿，较2021年12月增长1290万，占网民整体的68.1%。在线医疗用户规模达3.00亿，较2021年12月增长196万，占网民整体的28.5%。