中国称美重启气候谈判前须先消除佩洛西访台“负面影响”

中国大陆外交部星期三（8月31日）说，与美国恢复气候谈判的条件之一是对方要消除美国众议院议长佩洛西访台所留下的“负面影响”。

据路透社报道，作为对佩洛西本月2日访台的反制措施，中国大陆本月5日宣布暂停多个领域的双边合作，包括中美两军战区领导通话和中美气候变化商谈。

美国气候问题特使克里本月早些时候曾说，暂停双边气候谈判是对全世界的惩罚，他星期二在接受英国《金融时报》采访时敦促谈判恢复。

克里还表示，希望两国能在11月举行的联合国气候变化大会第27次会议(COP27)前“重新走到一起”。

中国大陆外交部星期三在发给路透社的一份书面声明中对此回应说，与美国恢复气候谈判取决于华盛顿为消除佩洛西访台产生的“负面影响”所采取的行动。

声明说，美国应消除佩洛西访台的负面影响，这是中美气候合作不可或缺的条件。

声明还表示，将继续积极参与气候变化国际论坛。

中国大陆外交部在佩洛西本月访台结束后的第二天，首次公布对美国实施八项反制措施，包括取消安排中美两军战区领导通话、中美国防部工作会晤，以及中美海上军事安全磋商机制会议。

外交部称，佩洛西“严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整，严重践踏一个中国原则，严重威胁台海和平稳定”，并宣布对她个人及其直系亲属实施制裁。

不过，据美国媒体此前报道，在佩洛西访台后，中国大陆官员仍在准备中国国家主席习近平今年11月访问东南亚时与拜登的面对面会谈。

报道说，习近平可能会出席11月15日至16日在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）领导人峰会，随后将前往泰国曼谷出席两天后举行的亚太经合组织（APEC）峰会。筹备工作是为习近平与拜登在这两个峰会之一的场边举行面对面会晤。