台国防部：大陆用海钓船等“以民掩军”方式加强台海周边战场经营

台湾国防部在今年的中国大陆军力报告书中指出，大陆除了运用民用航空器、无人机或探空气球，侵扰台湾外离岛及本岛，同时还通过海钓船、海测船等“以民掩军”方式，加强台海周边战场经营。

根据台湾中央社报道，由台湾国防部撰写的“军力报告书”星期三（8月31日）上午随国防预算书送抵立法院，相较去年版本报告书，今年国防部新增“非军事行动”章节，阐述大陆如何通过例如民用无人机等灰色地带手段影响台湾。

国防部指出，大陆运用民用航空器、无人机或探空气球等接近台湾外、离岛或本岛周边区域，进行监侦、侵扰活动，测试台湾军队应处作为，更利用科研单位的海钓船、海测船等“以民掩军”方式，加强台海周边战场经营，同时海上民兵也配合大陆海军、海警部队从事联合训练，增加台湾海巡兵力的应对负荷。

国防部也提到，大陆更借国际政要访台或特定事件逾越海峡中线，以测试台湾军队应处作为，或借军演开设禁航区，实施实弹射击外也通过官媒、网络渲染，对台湾进行军事威慑、造成民心恐慌。

针对大陆可能的对台行动，国防部分析，审视大陆近年军备发展、演训活动及检视其“损小、效高、快打、速决”的用兵理念，对台可能行动包含认知作战、灰色地带、联合军事威慑、联合海空封锁、夺占外离岛、斩首作战、联合火力打击、全面进犯等。

但国防部提到，大陆对台作战最终须通过海空输具将登陆部队运送至本岛，达成实质占领战役目标，关键在优先夺取制三权（制电磁权、制空权、制海权），采“先瘫后登”方式，但两栖正规登陆输具及后勤能量不足，将制约大规模登陆战能力。

国防部最后指出，近年大陆军机军舰对台军事威慑手段多元，通过8月初的军演模糊海峡中线存在事实，演训区域甚至突破第一岛链扩展至西太平洋，台湾军队会汲取俄乌战争经验，精实战训整备作为、捍卫家园。

