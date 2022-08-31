台陆军加码军购海马斯多管火箭至29套

台湾国防部2023年度预算书星期三（8月31日）送抵立法院，确定将不采购M109A6自走砲，并增购18套海马斯多管火箭系统为替代方案，加上原本编列的11套，总数将有29套，战术区域导弹数量也一并增加，预计2027年完成建案。

综合中央社、《联合报》、《自由时报》报道，2022年度预算书显示在“远程精准火力打击系统”项目方面，台湾陆军编列154.44亿元（新台币，下同，约7.1亿新元），对美军采购11套海马斯多管火箭系统（HIMARS），全案自2020年执行至2027年。根据美方早前发布对台军售案细节，此案也包含射程可达300公里、具有导向功能的64枚陆军战术区域导弹（ATACMS）。

不过，在星期三送抵立法院的2023年度预算书显示，由于台湾陆军确定不采购40门M109A6（Paladin）帕拉丁自走砲，因此向美国增购海马斯多管火箭系统，从11套大幅增至29套，陆军战术区域导弹也增至84枚，陆军也增购864枚可用于海马斯系统的精准火箭。

虽然全案执行年度数不变，但总预算自154.44亿元，大幅增加至325.24亿元，增购的18套海马斯多管火箭系统、864枚精准火箭等，预计将于2027年交货。

2023年度预算书同时显示，台湾陆军司令部计划耗资7亿余元，新编空降作战伞具装备采购案，为特战部队使用的伞兵人员伞换装，预计在2027年前完成换装。

此外，根据预算书，台湾海军原规划的“新一代导弹巡防舰”将改采吨位较小的“新一代轻型巡防舰”，预计2026年完成两艘原型舰。海军说，新一代轻型巡防舰负责台海侦巡、外岛运补护航、维护海上交通线安全、支援战演训及执行护渔等任务。

民进党立委蔡适应说，新一代轻型巡防舰预计明年开工，未来将区分防空和反潜两种构型，前者装备垂直发射器，后者则会拥有拖曳声纳，总数量不会少于八艘，服役多年的济阳级巡防舰为优先被取代对象。他也说，海军自动化程度相对较低，希望轻型新舰人员能减至120人左右。