上海严限聚集活动 非必要不举办

上海市星期二（8月30日）新增一名社会面本土冠病确诊病例，官方称疫情输入风险持续加大，宣布进一步严格聚集性活动管理，坚持“非必要不举办”。

据上海市政府新闻办公室官方微博“上海发布”消息，上海市星期二新增本土确诊病例一例和无症状感染者一例，其中无症状感染者在隔离管控中发现，因此新增社会面本土确诊病例一例。

这名病例是从外省出差至上海，暂住于闵行区虹桥镇，闵行区虹桥镇宜山路1888号瑞特国际大厦已被列为高风险区，虹桥镇的其他地区列为低风险区。

截至星期三（8月31日）9时，共排查到这例阳性感染者在上海密切接触者1014人，均已隔离管控，其中753人核酸检测结果为阴性，其余正在检测中。

另据澎湃新闻报道，上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝星期三在疫情发布会上说，当前中国周边国家疫情快速反弹，中国国内疫情多发，部分地区疫情外溢未完全阻断，叠加暑期返程高峰等因素影响，上海市面临疫情输入风险持续加大，防控形势依然严峻复杂。

吴乾渝说，星期二报告的这例本土确诊病例，就是在该人员外省来沪出差后的核酸筛查中发现异常，相关部门立即对其隔离排查，做到了早筛查、早发现、早隔离。

上海市防控办星期二下发《关于进一步加强聚集性活动疫情防控工作的通知》，要求进一步严格聚集性活动管理，坚持“非必要不举办”，从严管控跨省市、跨区域线下会议、培训、会展等活动，能推迟举办的应推迟举办。

通知称，对经评估确需近期举办的，能线上举办的应线上举办，能缩小规模的缩小规模。

通知强调进一步压实疫情防控责任，坚持“谁举办，谁负责；谁组织，谁负责”原则，加强聚集性活动的现场督查管理。

