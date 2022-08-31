碧桂园称中国房地产市场进入寒冬

中国最大开发商之一碧桂园使用了一些强烈措辞，来描述长达一年的低迷及其造成的财务冲击，称中国房地产市场已经进入寒冬。

按照合同销售额的排名，碧桂园多年来都是中国最大的房地产开发商，该公司周二（8月30日）公布上半年利润剧降96%，住宅销售同比减少了三分之一。

据《华尔街日报》报道，这家总部位于广东的公司表示，面对预期转弱、需求疲软和房地产价格下降的环境，房地产市场举步维艰。

碧桂园说，这些因素让行业的每一位参与者都倍受压力，市场快速下行，行业进入寒冬。碧桂园还称，冠病疫情在中国数个城市的点状暴发也拖累了建筑施工，并令业绩承压。

碧桂园勉强实现了相当于8900万美元的小幅盈利，相比之下，2021年上半年利润为22亿美元。

碧桂园执行董事莫斌在财报电话会议上为利润的大幅下降向投资者道歉。莫斌表示，该公司将不断调整自身战略，把重心放在保证现金流、资产负债表及利润平衡。

他预测，明年6月份市场应该恢复到健康发展的阶段。

据报道，碧桂园长期以来被视为财务状况最强劲的中国房地产开发商之一，但与许多同行一样，碧桂园也在艰难应对信心危机，信心不足已导致购房者和投资者对中国房地产市场退避三舍。

尽管碧桂园一再试图让市场相信其能够抵御危机，但其股票和美元债券价格今年已大幅下挫。在一项新的试点计划中，最近碧桂园被选中，成为在政府担保下发行境内债券的几家开发商之一。

包括中国恒大和融创中国在内的30多家中国房地产公司已经出现了国际债务违约。许多民营开发商本月发布了盈利警告；一些公司预计净利润将减少90%以上，还有一些公司预计将出现亏损。