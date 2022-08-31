山西代县铁矿致13人死亡事故追责问责52人

山西省应急管理厅星期三（8月31日）公布忻州市代县大红才矿业有限公司“6·10”重大透水事故调查报告，认定事故是重大生产安全责任事故，追责问责27名公职人员和25名相关企业人员。

据央视新闻报道，忻州市代县大红才矿业有限公司2021年6月10日发生重大透水事故，造成13人遇难，直接经济损失3935.95万元人民币（约797万新元）。

事故调查组调查认定，事故直接原因是：违规开采主行洪沟下方保安矿柱，造成主行洪沟塌陷，降雨汇水径流沿塌陷坑进入采空区，与未彻底治理的采空区积水相汇，积水量迅速增加，水压增大，突破违规在1310m水平采矿作业形成的与1320m采空区之间的薄弱岩层，导致透水事故发生。

据报道，事故调查报告指出了有关地方党委政府、部门、企业存在的问题，厘清了事故责任，并针对事故暴露出的主要问题，提出了整改和防范措施建议。

事故发生后，中国国务院安委会办公室去年6月18日曾视频约谈山西省人民政府分管负责人和山西省应急厅、忻州市、吕梁市政府主要负责人。

约谈指出，事故暴露出山西一些地区和矿山企业安全发展理念树得不牢固，受煤炭、铁矿石等矿产品价格持续上涨影响，重生产、轻安全，抢工期、赶进度，超能力超强度超定员生产，矿山安全大排查不全面不深入，地方安全监管不严格，对长期超层越界开采、违规转包分包等行为失察失管；事故教训汲取不深刻，甚至迟报瞒报事故，造成同类事故重蹈覆辙。