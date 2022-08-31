中国去年结婚人数首次低于800万对 专家：住房等压力很大

中国近年结婚人数持续减少，去年只有764.3万对新人结婚，是自2003年以来结婚人数首次低于800万对大关。专家分析，年轻人的住房、生活等压力大，对恋爱结婚有实际影响。

据第一财经8月30日报道，据中国民政部最新公布的《2021年民政事业发展统计公报》，全年依法办理结婚登记764.3万对，比2020年下降6.1％。结婚率为5.4‰，比2020年下降0.4个千分点。

这是自2003年以来，结婚人数首次低于800万对大关，也是36年来的最低数据。

根据公报公布的2021年结婚登记人口年龄分布数据计算，2021年结婚登记人口中，20-24岁的人群占比仅为16.5%，比2020年下降2.1个百分点；25-29岁人均占比为35.3%，比2020年略升0.4个百分点，连续九年成为占比最高的年龄段。

同时，30-34岁人群占比达到20%，比2020年提升0.7个百分点，连续两年超过20-24岁人群、成为占比第二高的年龄段，比2005年提升了10.1个百分点；35-39岁人群占比8.7%，比2020年提升0.4个百分点，比2005年提升3.8个百分点；40岁以上人群占比达到19.5%。

报道指出，30-34岁和35-39岁这两个年龄段的占比都创下近年来新高。若以30岁为界来看，30岁及以上人群占比合计达到48.2%，比上一年度提高1.7个百分点，创下新高，显示中国结婚年龄越来越迟。

中国国家卫生健康委人口家庭司副司长杨金瑞今年1月曾指出，中国“90后”、“00后”作为新的婚育主体，绝大部分成长和工作在城镇，受教育年限更长，面临的就业竞争压力更大，婚育推迟现象十分突出。

中国人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整分析称，城镇化过程中，许多年轻人涌入大城市，住房、交通、消费等压力很大，对恋爱结婚都会有实际的影响。同时，年轻人婚姻观念和态度的转变，是更为内在的原因。