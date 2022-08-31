中国外交部：中方对戈尔巴乔夫逝世表示哀悼

中国外交部星期三（8月31日）称，中方对逝世的前苏联领导人戈尔巴乔夫表示哀悼。

中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上回答记者提问时说，戈尔巴乔夫先生曾经为推动中苏关系正常化作出积极贡献，中方对戈尔巴乔夫逝世表示哀悼，向他的家属表示慰问。

俄罗斯媒体此前报道，戈尔巴乔夫（Mikhail Sergeyevich Gorbachev）星期二（8月30日）晚逝世，享年91岁。

戈尔巴乔夫被广泛认为是20世纪下半叶最重要的人物之一。他试图改革苏联的政治和经济体制，但最终导致这个超级大国解体，带来冷战的终结。

戈尔巴乔夫逝世后，包括俄罗斯在内的各国以及国际组织领导人纷纷表示哀悼。

联合国秘书长古特雷斯对戈尔巴乔夫的死讯深感悲痛，将他形容为一名“独一无二的政治家”，改变了历史进程。

英国首相约翰逊说，钦佩戈尔巴乔夫在使冷战走向和平的过程中所表现出的勇气和正直；法国总统马克龙也称赞戈尔巴乔夫是一个为欧洲带来和平的人。

戈尔巴乔夫曾两度当选美国时代年度风云人物，并获得诺贝尔和平奖，在西方被视为改革的建筑师，享有崇高地位，但在俄罗斯国内却被视作争议人物。

俄罗斯总统普京对戈尔巴乔夫逝世深感哀痛，但没有对他生前的作为加以评论。