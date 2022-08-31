大陆反对美亚利桑纳州长访台

对于美国亚利桑纳州共和党籍州长杜西率团访台，中国大陆外交部表示中方一贯坚决反对美国以任何形式、任何名义与台湾展开官方交往，并强调将采取有力措施坚决维护国家主权和领土完整。

据北京日报客户端消息，大陆外交部发言人赵立坚星期三（8月31日）在主持例行记者会时，就记者提问关于杜西（Doug Ducey）访台一事回应说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。

他也强调，中方一贯坚决反对美国以任何形式、任何名义与台湾开展官方交往。“我们敦促美国有关方面恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台湾开展任何形式的官方往来，停止向‘台独’势力发送错误信号。中方将采取有力措施坚决维护国家主权和领土完整。”

台湾外交部早前说，继美国印第安纳州州长侯康安（Eric Holcomb）访台后，杜西星期二（30日）也率团访台，他是今年8月访问台湾的第二位美国州长。这也是继美国众议院议长佩洛西8月初访台后，本月内第五个访台的美国政界访问团。

据《联合报》报道，杜西将与台湾总统蔡英文、外交部长吴钊燮等人会面，并参加由台湾经济部及中华民国对外贸易发展协会共同主办的“美国商机日”活动，同时会晤台湾半导体相关产业业者及设有半导体学院的大学代表。