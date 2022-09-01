李克强要求稳经济 储备政策工具能用尽用

中国国务院要求再推进稳经济一揽子政策发挥效能，细化实化接续政策、9月上旬实施细则应出尽出。

据新华社报道，中国国务院总理李克强星期三（8月31日）主持召开国务院常务会议。

会议称，当前处于经济恢复紧要关口，加快释放政策效能至关重要，国务院向主要经济省份派出工作组，围绕稳住经济大盘督导和服务，现场解决了一批难点堵点问题。

会议认为，针对经济运行超预期因素冲击，前期能用尽用近两年储备的政策工具，及时果断推出稳经济一揽子政策和接续政策，因市场主体在一些方面遇到的困难比2020年多，今年退税减税降费等超过2020年，并出台了有力度的稳投资促消费政策，总体政策规模合理适度。

会议说：“要继续争分夺秒抓落实，用‘放管服’（简政放权、放管结合、优化服务）改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能，细化实化接续政策、9月上旬实施细则应出尽出，着力扩大有效需求，促投资带消费增就业，巩固经济恢复基础，增强发展后劲。”

会议也说，支持刚性和改善性住房需求，地方要灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。

国务院会再派一批督导和服务工作组，赴若干省份推动政策落实。适时核查回访，重点核查项目建设三季度实物工作量完成、完善手续等情况。

会议也要求各地建立督导和服务工作机制。重点项目建设要按照有回报、保证资金不挪用和工程质量的原则，不失时机推进。

会议也强调，深入整治涉企违规收费，严格划定权力边界，严肃查处乱罚款、收过头税费等行为。