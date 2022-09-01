深圳倡导非必要不离深

中国广东省深圳市面临新一波疫情，当地收紧防控措施，倡导非必要不离深，离深需持48小时内两次核酸阴性证明。

据“深圳发布”官方微信公号，星期三（8月31日）发布的深圳市冠病疫情防控指挥部办公室通告称，按照“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，根据当前冠病情防控工作需要，严格离深管理，居民非必要不离深；各级党政机关、国有企事业单位等带头落实非必要不离深要求。

通告还明确，确实需要离深的，自星期四（9月1日）零时起，按防控有关规定，须持有48小时内两次核酸检测阴性证明。

另一方面，周边城市也对来自深圳者采取严格管控，其中“深圳非中高风险区人员到广州赋红码”的消息还在星期三晚间冲上热搜。

据第一财经报道，广州市星期三晚8时许的疫情防控政策显示，深圳非中高风险地区来返广州人员需实施严格三天居家健康监测，期间赋红码，上门核酸采样，房间有独立卫生间的上门磁，不限制同住人员等。

不过，当晚10时更新的防控政策中，关于“赋红码，上门核酸采样，房间有独立卫生间的上门磁”的相关内容已经取消。

广州市12345市民服务热线工作人员证实，广州的防疫政策确实在星期三更新了两次，原先赋红码的内容确实出现过，且在赋红码期间，需要执行三天三检，上门核酸采样，上门磁等。

该工作人员解释，按照目前的最新政策，已经取消了“赋红码”的相关内容，但是仍然需要严格执行三天居家健康监测，非必要不外出，第一天和第三天进行核酸检测。

据央视新闻报道，深圳市星期二（8月30日）通报新增20起冠病确诊病例，以及17起无症状感染病例；星期三截至中午12时，通报新增九起冠病确诊病例和两起无症状感染病例。