台湾实弹驱离大陆无人机 白宫称台忧虑有理

台湾连续两天以实弹驱离进入金门马祖上空的中国大陆无人机，美国白宫国安会战略沟通协调员柯比（John Kirby）说，美方不会接受大陆尝试永久改变台海现状，并称台方的忧虑有理。

据美国福克斯新闻台报道，柯比星期三（8月31日）对媒体说，美国知道有关大陆无人机飞近台湾空域的报道，他指责中国大陆尝试永久改变台海现状。

柯比说，拜登政府确实注意到相关报道。事实上，北京从美国众议院议长佩洛西访台之前就开始酝酿，想永久地改变台海现状，并为其种种行为和行动创造新常态，包括军机和军舰穿越海峡中线，以及出动无人机执行上述行动（越金马上空）。

柯比解释，美国的态度很明确，“我们已公开表示改变现状是不被接受的，我们不会承认或遵守，我们也不会停止对此表达担忧。”

另据台湾《联合报》报道，柯比说，由于北京采取的种种不必要的挑衅行动，台湾领导人对此表达忧虑是可以理解的。美国不支持以武力或任何片面行动改变台海现状，也不支持台湾独立，这都是美国的政策。

柯比说，北京只是把议长访台当作借口，实施他们想要创造新现状的行动，也正是目前大家看到的种种作为。这些是不被接受的，美国不会停止反驳中国大陆主张的合法性。

台湾管治的金门和马祖等离岛，近期多次受到来自中国大陆的无人机侵入，台军在过去两天接连以实弹射击进行驱离。

金门守军星期二（8月30日）晚间对第四次来的无人机发射信号弹警示无效后，于是首度开枪进行实弹射击，该无人机随即向厦门方向飞去；守军在星期三（8月31日）也以射击驱离及信号弹通传临近驻守部队后，无人机快速飞离。台方称大陆出动的是民用无人机。