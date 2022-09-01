卫星数据显示中国电商和实体消费活动均恶化

卫星数据显示，中国8月零售活动平缓，电子商务需求尤为疲软，电商配送中心的活动甚至低于2020年。

彭博社援引卫星图像分析公司SpaceKnow分享的数据报道，据物流公司G7 Connect数据显示，8月中国城际卡车流动量下降20％，而这个指标与国内生产总值相关。

SpaceKnow在数据研究报告中说，配送中心在2020年疫情爆发期间的表现比现在要好得多；报告还称，随着消费者削减开支，阿里巴巴等公司的盈利疲软趋势可能会持续。

数据还显示，疲软情况还蔓延到了实体零售商，8月商场停车场的汽车数量变化远低于2021年同期，但购物中心的零售活动尚未降至2020年疫情爆发之初创下的低点。

报告还提及，卫星数据表明建筑业形势喜忧参半，8月水泥产量强劲增长，但钢铁产量下降，不过8月份钢企的库存也有所减少；需要关注消费和建筑业是否复苏，以及“疲软状况是否开始蔓延到制造业”。

彭博社分析称，由于经济学家预测今年消费仍将疲软，中国官方试图利用政府在基础设施方面的支出来重振增长；但高频数据表明，到目前为止来自基建方面的推动力尚未能抵消中国房地产市场大幅下滑对建筑业的冲击。

根据中国国家统计局数据，8月制造业PMI的五个分类指数均低于临界点，显示造业继续萎缩；同时，由于上海和其他数十个城市封城，今年上半年社会消费品零售总额下降，官方公布的7月未经通胀因素调整的零售数据增长也仅为2.7%，低于6月的3.1%增长。

据中国央行公布的今年第二季度城镇储户调查报告显示，受访者对未来收入增长的信心下降到2009年以来最低，家庭储蓄则以创纪录速度增加。

防疫封锁和更广泛的经济放缓也影响了中国家庭的消费意愿。公开数据显示，中国消费者信心指数今年4月份跌至近10年来最低水平，此后几乎没有反弹。