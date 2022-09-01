中国批联合国涉疆报告为反华势力策划的闹剧

对于联合国人权事务高级专员巴切莱特离任前发布的涉疆报告，中国表达强烈不满和坚决反对，并称这是美西方国家和反华势力策划的闹剧。

据中国常驻日内瓦代表团官网消息，中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印星期四（9月1日）就联合国人权高专办发布涉疆评估报告，作出上述回应。

刘玉印说，联合国人权高专办8月31日不顾中方严正交涉，执意发布所谓涉疆“评估”，中方对此表示强烈不满和坚决反对。高专办未经人权理事会授权，发布所谓涉疆“评估”，抹黑诬蔑中国，干涉中国内政，严重违反联合国宪章宗旨和原则，严重损害高专办的信誉和公正性。

刘玉印说，高专办所谓“评估”以有罪推定式的假设为基础，将反华势力编造的虚假信息和谎言作为主要信息来源，刻意忽视中国政府提供的权威信息和客观材料，恶意歪曲中国法律和政策，抹黑中国新疆反恐和去极端化斗争，无视中国新疆各族人民共同取得的巨大人权成就，其内容与人权高专在访华结束时发表的声明大相径庭，暴露出高专办有些人对中国深刻的偏见和无知。

刘玉印指出，这一所谓“评估”完全是美西方国家和反华势力策划的闹剧。这些国家长期向高专和高专办施压，要求其按西方意图发布所谓涉疆“评估”，为西方政治操弄涉疆问题提供弹药。这一所谓“评估”完全是一份罔顾事实的政治化文件，充分暴露了美西方国家和反华势力将人权作为政治工具的图谋。

刘玉印说，中国新疆人权状况怎么样，新疆各族人民和中国人民最有发言权。中国坚持以人民为中心，坚持人民幸福生活是最大的人权，走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。中国新疆曾饱受恐怖袭击肆虐之苦，通过卓有成效的反恐和去极端化斗争，新疆已有五年多未发生暴恐事件，各族人民生命财产和人权得到有力保障。当前新疆社会稳定、经济发展、文化繁荣、宗教和顺，各族人民过着安居乐业的幸福生活。这是最好的人权实践，最大的人权成就。

刘玉印强调，事实胜于雄辩，公道自在人心。近年来，近百国连续在人权理事会、联大三委等场合公开发声，支持中国在涉疆问题上的正当立场，反对借涉疆问题干涉中国内政。近千家非政府组织向人权高专联合致函，强烈反对高专办发布所谓涉疆“评估”。这些正义之声反映了国际社会大多数成员的意愿，美西方国家和反华势力企图以联合国机构为掩护、操弄涉疆问题的图谋注定失败。

刘玉印说，国际人权合作必须在平等和相互尊重的基础上开展。国际人权机构必须尊重客观事实，尊重各国根据本国实际和人民需求选择的人权发展道路，不能搞双重标准，不能借口人权干涉会员国主权和内政。中方敦促人权高专办立即改弦更张，站在公平正义的一边，真正致力于促进和保护各国人民人权，真正促进对话与合作，推动国际人权事业健康发展，而不是沦为美西方国家谋求政治私利的工具。

联合国人权事务高级专员巴切莱特星期三（8月31日）在离任前最后一刻发布备受瞩目的《新疆人权报告》，指中国在所谓的消灭恐怖主义和极端主义运动中对新疆地区的回教徒犯下“严重的侵犯人权行为”。