深圳一舞蹈中心涉导致疫情扩散被立案调查

广东深圳疫情持续发酵，官方对一所发生聚集性疫情的舞蹈艺术中心进行立案调查。

据深圳市卫生健康委员会官网星期三（8月31日）晚间通报，深圳市福田区华星舞蹈艺术中心近期发生聚集性疫情，导致疫情暴发式扩散传播，目前深圳市福田区已依法对华星舞蹈艺术中心进行立案调查，将依法依规严肃查处。

通报称，在流调溯源过程中发现多个阳性个案曾到访位于福田区东园路7号东园大厦四楼的华星舞蹈艺术中心，福田区第一时间启动应急响应，开展流调溯源、排查判密、隔离管控等处置工作，对华星舞蹈艺术中心所在的东园大厦进行临时封控。

通报还说，通过进一步排查发现，相关群组活动轨迹涉及深圳市多个区及个别省外地市，截至星期三下午6时，华星舞蹈艺术中心群组已报告病例28例，且仍然存在外溢扩散的风险。

通报指出，深圳市福田区将对KTV、舞蹈室、健身房、棋牌室等密闭空间娱乐场所开展排查，加强对暴露型服务行业人员的核酸检测，采取精准有效的措施，防止出现疫情外溢，以快速度阻断疫情传播链条，守护民众生命安全和身体健康。

据深圳卫生健康委员会通报，深圳星期三新增62起冠病阳性病例，其中35起为确诊病例，27起为无症状感染者；新增病例中，26起与华星舞蹈艺术中心相关联。