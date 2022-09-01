香港百年山顶缆车重开仅六天就出故障

香港百年山顶缆车重开六天，因信号系统故障暂停服务。

综合网媒“香港01”和东网报道，山顶缆车有限公司星期四（9月1日）上午9时在社交平台专页发文说，山顶缆车因信号系统故障，9月1日将暂停服务，目前正全面抢修中。已购票的人士，可获安排退票或改期，暂时未知山顶缆车的重开时间。公司对停驶造成之不便，对乘客深感抱歉。

香港运输署称，因信号故障，介于花园道缆车总站及山顶缆车总站之间的山顶缆车一度暂停服务，在9月1日约中午12时许缆车恢复服务。乘客前往山顶，可选乘专线小巴路线1号或新巴15号线。

翻查资料，第六代山顶缆车早前耗资7.99亿港元（约1.43亿新元）修整逾一年，包括更换动力、控制及信号系统、缆索、轨道，以及翻新中环和山顶缆车总站，以配合载客量由120人增至210人。

山顶缆车上星期六（8月27日）重开后加价达七成，成人单程新收费为62港元，增幅67.56%，来回新收费88港元，增幅69.23%。3至11岁小童、65岁或以上长者单程新收费31港元，增幅1.21倍，来回新收费44港元，增幅91.3%。

第六代缆车在8月27日首日服务当天至今年10月30日，营办商将提供优惠票价，成人单程收47港元，来回则收66港元。3至11岁小童、65岁或以上长者单程收24港元，来回收33港元，但仍比其去年6月下旬暂停服务前的票价贵。