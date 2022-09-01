蔡英文会见亚利桑那州州长：台美携手共同产制民主芯片

台湾总统蔡英文星期四（9月1日）在总统府会见美国亚利桑那州州长道格·杜西（Doug Ducey）访台团时说，台湾期待与美国共同产制民主芯片。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，蔡英文也说，面对威权主义扩张与后疫情时代的经济挑战，台湾期待与美国携手强化半导体与高科技领域合作，打造更安全、更具韧性供应链，共同产制民主芯片，维护所有民主盟友利益，并创造更大繁荣。

蔡英文9月1日在台湾国安会秘书长顾立雄和外交部长吴钊燮等陪同下，会见杜西访台团。

蔡英文说，亚利桑那州州长杜西从商业跨入政界，坚定支持台美之间友好关系，并照顾台侨企业与台商。他上任以来致力将亚利桑那州打造为半导体与新创产业重镇，还吸引许多重量级国际企业前往投资。2020年台积电前往亚利桑那州凤凰城建立先进制程半导体晶圆厂，为台美合作打造供应链的指标性项目，并为台美关系带来双赢。

台湾总统府说，亚利桑那州州长此行为2015年上任后首度访台。他也是继上周印第安纳州州长侯康安（Eric Holcomb）率团访台后，第二位访台的美国州长。

杜西会见蔡英文时说，台湾与亚利桑那州共享经济优势，尤其在科技与先进制造业，并都是全球半导体的领导者。他在五年前有幸与台积电领导团队于凤凰城会面，讨论许多可能的合作机会。

杜西说，台积电如今将在凤凰城投资120亿美元（约168亿新元）兴建新的半导体厂，创造2000个工作机会，目前有数百名新招募员工在台受训，准备回到美国工厂工作。台积电一直以来的投资提升了亚利桑那州与台湾的合作可能。

杜西说，亚利桑那州一直致力于提升与台湾关系。他上月签署法案，要在台湾设立对外贸易办事处，以亚利桑那州的活跃商业生态，加上台湾产业创新能力，是双方合作的致胜法则，希望可以持续拓展。