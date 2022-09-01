成都宣布封控措施 全体居民原则居家 非必要不离蓉

中国四川省成都市冠病疫情严峻，当地发布通告，要求全体居民从星期四（9月1日）傍晚6时起原则居家，非必要不离蓉。

据中国央视新闻报道，通告称，当前疫情防控形势异常复杂严峻，全体成都居民从9月1日傍晚6时起原则居家，非本小区居民不得进入。市民非必要不离开成都，确有特殊需要，凭24小时内核酸阴性证明离开成都。

农村地区严格控制人员出入，外来人员必须报备。小区内不扎堆、不聚集，每户居民每天可安排一人凭24小时内核酸阴性证明，外出一次就近采买生活物资。有外出就医和其他特殊需求的居民，经居住地社区同意可以出入小区。

除了保障市民生活和城市基本运行的水、电、燃油、燃气、通讯、环卫、粮油肉菜供应等公共服务类企业，以及具备闭环生产条件、承担重要生产任务的工业企业外，其余企业也在这段期间居家办公。

当地公交、地铁运营频次也会进行调整，承担城市基本运行保障、防疫任务和确有特殊需要的市民，凭24小时核酸阴性证明乘坐公共交通。出租车、共享单车不停运。

另外，航班管家APP显示，截至9月1日11:18分，成都双流机场取消航班398架次，取消率为62%，包含提前取消393架次、临时取消三架次；成都天府机场取消航班725架次，取消率为79%，包含提前取消722架次、临时取消三架次。

成都的每日新增本土确诊病例自8月29日起便升至超过100起。成都市卫健委9月1日通报，8月31日0-24时，成都新增本土确诊病例106例、本土无症状感染者51例。目前成都共有高风险区198个，中风险区183个。