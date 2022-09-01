辽宁省副省长郝春荣等三人同日被双开

辽宁省政府原党组成员、副省长郝春荣涉严重违纪违法被开除党籍、开除公职。

同日被通报双开的还有中国人寿保险公司原党委书记、董事长王滨，以及中央纪委国家监委驻国家安全部纪检监察组原组长、国家安全部原党委委员刘彦平。

据中国中央纪委国家监委官网星期四（9月1日）通报，经查，郝春荣理想信念丧失，纪律意识淡薄，对抗组织审查；违反中共中央八项规定精神，长期违规收受礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请；违背组织原则，长期瞒报个人有关事项，在职务提拔、工作调动中为他人谋取利益；为官不廉，亲清不分，贪欲膨胀，以权谋私，利用职务便利为他人在项目审批、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报指，郝春荣严重违反党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

通报称，根据相关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予郝春荣开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；免去其第十三届辽宁省委委员职务，终止其辽宁省第十三次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

郝春荣于3月29日被通报调查，公开资料显示，59岁的郝春荣是山东烟台人，自2018年1月起担任辽宁省副省长，是辽宁省时任领导层中唯一的女性，负责乡村振兴、农业农村、水利、文化和旅游等工作。

今年1月8日通报被查的中国人寿保险公司原董事长王滨，也在星期四被通报双开。（互联网）

另外，今年1月8日通报被查的中国人寿保险公司原董事长王滨，也在星期四被通报双开，同时终止其中共党的十九大代表资格，收缴违纪违法所得，并移送检察机关依法审查起诉。

通报中称，经查，王滨丧失理想信念，背弃初心使命，政治意识淡漠，拒不落实党中央关于防范化解金融风险重大决策部署，既制造、放大金融风险，又大搞金融腐败，长期弃守全面从严治党主体责任，大搞任人唯亲唯私唯利，严重污染所在单位政治生态，管党治党宽松软，不愿监督、抵触监督，对抗组织审查。

通报指，王滨违反中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，接受可能影响公正执行公务的旅游安排和宴请；不按规定报告个人有关事项；借用管理和服务对象巨额钱款，违规拥有非上市公司股份；干预和插手市场经济活动；家风败坏，长期极度纵容甚至帮助其亲属进行违纪违法活动。

通报还指，王滨毫无敬畏，擅权妄为，甘于被“围猎”甚至主动寻租，将公权力当作攫取巨额私利的工具，利用职务便利为他人在贷款融资、项目合作等方面谋利，并非法收受巨额财物。

公开资料显示，今年64岁的王滨在金融系统工作多年，在多家银行都担任过要职，历任中国人民银行办公厅秘书处处长、中国农业发展银行江西分行行长、交通银行北京分行行长、副行长等。

今年3月落马的中国国安部原纪委书记刘彦平涉严重违纪违法，星期四被通报双开。（互联网）

同一天通报被双开的还有中国国安部原纪委书记刘彦平，他于3月12日被调查，此次通报双开同时也收缴其违纪违法所得，并将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

通报指出，经查，刘彦平理想信念坍塌，党性原则丧失，背弃“两个维护”，毫无“四个意识”，政治上彻底蜕变，参加孙立军政治团伙，大搞政治利益交换，投机攀附、操弄权术。

通报还指，刘彦平肆意践踏法纪，滥用公安警卫权力，将其异化为捞取政治资本、谋私敛财的工具，造成恶劣影响；长期搞迷信活动；对抗组织审查。生活上极度腐化，无视中央八项规定精神，违规多占住房，贪图吃喝享乐，长期接受私营企业主安排打高尔夫球并收受球卡，长期接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游及医疗服务等活动安排，收受礼品，大操大办婚丧喜庆事宜并借机敛财。

通报还称，刘彦平严重违背组织原则，在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔任用、职工录用工作中违规为他人谋取利益；道德品行败坏，大搞权色、钱色交易；权力观极度扭曲，肆意滥用手中权力为他人在企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报强调，刘彦平严重违反党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质特别恶劣，情节特别严重，应予严肃处理。

公开资料显示，刘彦平曾长期在北京市公安局工作，后调任公安部警卫局，先后出任副局长、政委，2009年出任公安部警卫局局长。2015年5月，他离开公安部，转任国家安全部纪委书记，后改任中央纪委国家监委驻国安部纪检监察组长；2018年1月，他名列十三届全国政协委员名单。

刘彦平也是中共十九大以来，继孟宏伟、孙力军和傅政华后，第四名落马的公安部前副部长。