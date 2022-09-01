台外交部称美前副国务卿忧虑实为关心台湾安全

美国参议院外交委员会排定本月14日审议《台湾政策法》，美国前副国务卿阿米塔吉称该法部分条文过分聚焦象征主义，恐给两岸关系火上浇油。台湾外交部北美司副司长马博元星期四（9月1日）在例行记者会上说，提出法案的美议员和阿米塔吉都是长期关心台湾、支持台湾的好友，出发点都是为了维护台湾安全、强化台美关系。

据中时新闻网报道，阿米塔吉和华府智库美国企业研究所（AEI）安全专家库柏上月共同撰文指出，《台湾政策法》要求深化美台军事合作、加快交运武器等，实质获得赞许。不过该法案赋予台湾“主要的非北约盟友”地位，并要求美国国务院协调更改台北驻美代表处名称等条文内容，恐会给两岸关系火上浇油。

马博元说，《台湾政策法》是由民主党籍参院外交委员会主席梅嫩德斯与共和党的资深参议员格雷厄姆联合提出，内容涵盖台美关系各项重要议题，包括全面提升台美关系、强化台美安全与经贸关系、支持台湾国际参与及反制中国大陆胁迫等。

对于民主及共和两党重量级参议员领衔提出支持台湾的大型法案，彰显美国国会对提升台美关系跨党派的高度共识、愿景、与坚定支持，台湾外交部表达高度欢迎与诚挚感谢。

马博元强调，提出法案的议员、以及前副国务卿阿米塔吉，都是长期关心台湾、支持台湾的好友，出发点都是为了维护台湾安全、强化台美关系。

他指出，一个法案要完成立法有很长的过程，包括提出、委员会审议、到参众两院院会都通过一致版本、总统签署生效立法完成。目前这个法案正在提出的阶段，下一步有待参院外交委员会审查。

马博元说，就台方了解，联邦参议院外委会很多朋友对于推动《台湾政策法》的态度积极，台方除了再次表示感谢，也会持续与美国国会友人及行政部门保持密切合作与联系，以最稳健方式深化台美关系。若有任何进展，也会适时对外说明。