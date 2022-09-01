李家超：港科大（广州）开校为合作开新篇

香港行政长官李家超说，香港科技大学广州校园开校，必将引领穗港教育合作开启新篇章。

据星岛日报报道，香港科技大学广州校园星期四（9月1日）在南沙举行开学典礼，李家超以视像形式参与并发表讲话。

李家超说，港科大（广州）是首个获中国教育部批准正式成立、由大陆与香港合作办学的高等教育机构，体现《规划纲要》支持大湾区建设国际教育示范区、打造教育和人才高地的定位，港科大（广州）在南沙开校，必将引领穗港教育合作开启新篇章。

李家超对院校提出三点寄望，包括进一步发挥香港联通世界的节点功能、贡献国家在“十四五”规划下强化战略科技力量的定位，以及培养爱国爱港而具备国际视野的新一代。他说，希望院校培养学生成为面向未来的高端创新人才，并推动国家和香港建设的重要参与者。

另外，全国政协副主席、香港前行政长官梁振英在视像致辞中说，南沙民心港人子弟学校也于9月1日开学，让大陆有了非营利性的港人子弟中小学，也为港科大 （广州）教学人员解决了非大陆籍子女的教育衔接问题。

梁振英说，香港要融入国家发展大局，必然有磨合过程，香港和大陆双方都要有勇气和毅力，两校来南沙办学是不简单、不容易的事，两校同步开学，是重大粤港合作成果，也是国家持续改革开放的重要体现。