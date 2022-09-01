财新8月制造业PMI跌破荣枯分界线

民间调查显示，中国制造业活动8月份降至收缩区间，供电紧张和疫情影响不仅影响大型国有企业，也波及到中小企业。

彭博社援引据财新和标普全球指数星期四（9月1日）发布的数据报道，财新中国制造业采购经理指数（PMI）从7月份的50.4降至上月的49.5，低于彭博调查经济学家预估中值50；这也是该指数自5月份以来首次跌破50这一荣枯分界线。

数据还显示，财新PMI的新出口订单指数三个月来首次出现萎缩，表明在疫情期间作为中国经济主要支柱的外国需求可能正在萎缩。

财新指数追踪的是中小型民营和出口导向型企业，而中国国家统计局公布的官方PMI主要追踪的是大型国有企业。

财新智库高级经济学家王喆在伴随数据发布的声明中指出，目前中国经济仍处在上半年大范围疫情后的修复期，但局地散发疫情和高温天气对复苏形成扰动。

王喆还说，疫情和灾情等不利影响因素增多，就业市场低迷，消费市场萎缩，对困难群众和低收入群众的补助救助力度还需进一步加强。

中国今年以来各个省份相继出现疫情，面临越来越大的防疫封控风险，而今年6月以来的历史性的干旱也导致电力短缺危机；同时房地产行业也继续受到购房者和开发商信心不足的困扰。

中国国家统计局星期三（8月31日）发布的8月份PMI指数虽然小幅提高，表明支持经济回升的力量开始趋强，但指数水平仍处荣枯线以下，体现长期蓄积的经济下行压力和企业生产经营面临的困难仍不可低估。