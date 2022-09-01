港廉署起诉涉三跑工程贪污案五人

香港廉政公署星期三（8月31日）就香港国际机场管理局（简称机管局）三跑道系统项目贪污案再起诉五人。他们均获准保释，下周一（9月5日）在西九龙裁判法院应讯。三跑道系统项目贪污案8月中爆发至今，廉署累计控告13人。

综合香港《明报》《星岛日报》等报道，廉署31日就上述案件起诉分判商三名“工头”及两名建筑工人，涉向七名棚架工、木工及扎铁工索取及收受非法回佣逾20万港元（约3万5710新元），以协助对方获分判商聘用。

31岁被告庄恢涛及41岁黄德厚分别是德铸工程有限公司（下称德铸）工头及德铸前建筑工人，被控10项罪名，包括一项代理人索取利益、四项代理人接受利益及五项串谋使代理人接受利益。

45岁德铸前工头蒙智奖被控一项串谋向代理人提供利益、两项串谋使代理人接受利益及一项串谋作出倾向并意图妨碍司法公正的作为。

62岁德铸前工头周福亮及28岁德铸前建筑工人陈挥程被控一项串谋使代理人索取利益及两项代理人接受利益。

廉署早前接获贪污投诉，指有机管局人员在参与三跑道系统项目时涉利用职权收受利益，随之展开调查，并在8月中逮捕涉案的30人。

被捕30人包括27男3女，年龄介于27岁至77岁。廉署人员在行动中搜查涉案人士住所及办公室，检获部分疑贪污利益，包括现金、名贵手表、名酒及金币等。