三天前预告成都封城被拘 网民“热带雨林”引关注

疫情严峻的四川省成都市星期四（9月1日）要求全体居民原则居家，一名ID为“热带雨林”的网民在社交媒体上引起关注，他在三天前就“预告”成都要封城而被拘留。

网传图片可见，“热带雨林”8月29日在微信群组中称，成都可能要封城五天。他说：“省上要求整个成都市静态管理，市上还在争取，可能五个主城区和天府新区、龙泉驿要静态管理。还没有完全确定，现在还在开会商量。”

“热带雨林”8月29日在微信群组中称，成都可能要封城五天，“现在还在开会商量”。（互联网）

这则消息迅速在各大社交平台上传播，很多成都市民开始囤菜、抢菜。部分超市的蔬菜、鲜肉区被抢购一空，连各大买菜app上的蔬菜也处于断货状态。有网民戏称，这一天是“8.29成都热带雨林购物节”。

网民制作的“8.29成都热带雨林购物节”海报。（互联网）

成都公安部门随即于8月30日通报，8月29日，佘某某（男，37岁，网名“热带雨林”）为吸引关注，在网络群组中发表寻衅滋事言论，造成市民恐慌情绪，对疫情防控工作带来干扰。佘某某因寻衅滋事，违反《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，已被公安机关依法处以行政拘留15日并处罚款1000元（人民币，约203新元）的处罚。

通报还称，对编造、传播、散布谣言，扰乱公共秩序等违法犯罪行为，公安机关将始终坚持“零容忍”的态度，坚决依法查处。希望广大市民不信谣、不传谣，一切以官方权威信息为准，同心抗疫，共同营造风清气正的网络空间。

然而，到了9月1日，成都市的防疫措施出现重大变化。官方通告称，当前疫情防控形势异常复杂严峻，全体成都居民从9月1日傍晚6时起原则居家，非本小区居民不得进入。市民非必要不离开成都，确有特殊需要，凭24小时内核酸阴性证明离开成都。

面对形同封城的防疫命令，有网民将“热带雨林”尊称为“热总”，称幸好有他提前预告，自己已经囤足了生活物资；还有网民称，“热带雨林”事件再次表明，防疫问题上，很多谣言就是“遥遥领先的预言”；但也有网民认为，即便“热带雨林”所说的最后成真，也不代表信息来源和具体细节是真实的，况且，在官方通告之前，个人也无权发布这样重大的消息。

根据成都市官方的通报，被处以拘留15天的“热带雨林”，此刻应该还在拘留中。

成都市目前疫情严峻，每日新增本土确诊病例自8月29日起便升至超过100起。成都市卫健委9月1日通报，8月31日0-24时，成都新增本土确诊病例106例、本土无症状感染者51例。目前成都共有高风险区198个，中风险区183个。