“成都居民原则居家”登上热搜

中国四川省成都市冠病疫情严峻，当地发布通告，要求全体居民从星期四（9月1日）傍晚6时起原则居家，非必要不离蓉。消息一经发出，相关词条立刻登上微博热搜榜首。

截至目前，“成都今日18时起全体居民原则居家”话题已有超2亿的阅读量和2万多条讨论。

有网民称，尽管还没到晚上6时，但自己居住小区已经开始封控管理，“起床就发现楼下大门锁死了，铁皮焊起了，快递外卖啥都进不来了。”

有住在成都锦江区的网民则自嘲已经被封控一个星期了，“也不差这两三天的。”

成都锦江区自8月26日起便实施了高风险区“足不出户”，中风险区“人不出区、错峰取物”的封控管理措施。

更有网友调侃，自从疫情发生以来，政府出台管控措施时已经造了包括“恶意返乡”“常态化核酸”等在内的很多新词，而“原则居家”就是最新的一个。

除了抱怨不能出门外，许多网民也分享了到超市抢购、囤积物资的经历。有网民称平时没人的超市，现在排着长龙，网传照片中超市、菜市场等场所也是人满为患。

成都宣布星期四晚6时起实行原则居家，引发市民新一轮“抢菜”。网传的照片中，街道上人满为患，人们手中都拎着大包小包的蔬菜。（互联网）

还有不少网民发博时加上了“成都官方说不必盲目囤积生活物资”的词条，认为官方星期三（8月31日）还在“辟谣”，今天就“封城”，称“跟上海一样的剧本又开始了”。

不过也有网民已经提前几天就囤好了菜，并调侃“成都市民应该现在会感谢热带雨林，牺牲自己，造福大家”。

网名为“热带雨林”的网友在星期一（8月29日）说“成都可能要封城五天”，相关聊天记录在网络上疯传，在当时也引发了一场“抢菜热”，甚至被调侃为“829热带雨林购物节”。

该网友在星期二（8月30日）被当地警方通报因寻衅滋事处以行政拘留15日。

也有很多网友呼吁大家保持冷静，信任当地政府、听从防疫部门安排，一起应对这一轮疫情。

成都的每日新增本土确诊病例自8月29日起便升至超过100起。成都市卫健委9月1日通报，8月31日0-24时，成都新增本土确诊病例106例、本土无症状感染者51例。