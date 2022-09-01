美企称美官员要求停止向中国出口两款顶级芯片

美国芯片设计公司英伟达星期三（8月31日）声称，美国官员要求他们停止向中国出口两款用在人工智能工作项目的顶级计算芯片。此举被视为可能削弱中国企业开展图像识别等更先进工作项目的能力，也使英伟达在中国的业务遇到阻碍。中国官方对美国的做法坚决反对。

据路透社报道，受到影响的两款芯片为A100和H100，皆用来加速机器学习速度。英伟达（Nvidia）称，这项禁令可能会影响到公司完成H100开发工作的目标。

英伟达也引述美国官员称，新规则将解决与受影响产品有关的风险，即受影响产品可能在中国军事终端用途（military end use），或军事终端用户（military end user）那里使用，或转到上述终端用途和终端用户。

公司也说，计划向美国申请豁免权，但不敢保证会获得美国官员的批准。

英伟达的竞争对手、同样来自美国的超威半导体（Advanced Micro Devices）则说，公司已收到新的许可证要求，规定超威半导体停止将旗下MI250人工智能芯片出口到中国，但公司相信他们的MI100芯片不会受到影响。超威半导体也相信，新规定不会对公司业务造成实质性的影响。

美国商务部在回应置评请求时，并没有说出人工智能芯片输华禁令新标准，但称他们正在检讨与中国有关的政策和做法，防止先进技术落入不该取得的人士手中。

另据中国央视新闻报道，中国外交部发言人汪文斌星期四（9月1日）在例行记者会上，批评美国的做法是典型的科技霸权主义，并指美国一再泛化国家安全概念，滥用国家力量，企图利用自身科技优势，遏制打压新兴市场和发展中国家发展，此举违反市场经济规则，破坏国际经贸秩序。

中国商务部新闻发言人束珏婷则在另一场例行发布会上，指责美国的做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将严重影响美国企业的利益，阻碍国际科技交流和经贸合作，对全球产业链供应链稳定和世界经济恢复造成冲击。

束珏婷也呼吁美国立即停止这种做法，公平对待包括中国企业在内的各国企业，多做有利于世界经济稳定的事。