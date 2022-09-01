彭博：成都防疫措施或影响西南制造业基地

四川省成都市要求全体居民从星期四（9月1日）傍晚6时起原则居家，彭博社的报道称，如果防疫措施导致供应链长时间被切断，位于中国西南的庞大制造业基地可能会受到严重影响。

据彭博社报道，成都约占中国国内生产总值（GDP）的1.7%，以科技公司和汽车制造商而闻名，其中包括丰田汽车和大众中国。苹果公司iPhone手机和其他设备的全球最大组装商富士康在本地区生产iPad。另外，英特尔和其他一些国际公司也在成都设有工厂。

彭博社的报道指，经济错位的程度取决于封控时间的长短。虽然直接后果只是购物和外出就餐等消费活动降温，但如果供应链长时间被切断，导致工厂库存下降并影响生产，那么位于中国西南的这个庞大制造业基地可能会受到严重影响。

报道称，成都是自今年早些时候上海封控两个月以来，实施类似措施的最大城市。这项会影响千百万人的日常生活以及全球经济的决定表明，中国仍坚持动态清零政策。

成都市星期四发布通告称，当前疫情防控形势异常复杂严峻，全体成都居民从9月1日傍晚6时起原则居家，非本小区居民不得进入。市民非必要不离开成都，确有特殊需要，凭24小时内核酸阴性证明离开成都。

另外，除了保障市民生活和城市基本运行的水、电、燃油、燃气、通讯、环卫、粮油肉菜供应等公共服务类企业，以及具备闭环生产条件、承担重要生产任务的工业企业外，其余企业将在这段期间居家办公。