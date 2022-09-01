成都商超农贸市场星期五全天正常营业 市民不必抢购囤积物资

四川省成都市政府通报，全市商超和农贸市场星期五（9月2日）全天正常营业，市民不必抢购囤积物资。

综合川观新闻和澎湃新闻报道，成都市人民政府新闻办公室星期四（9月1日）举行疫情防控工作新闻发布会。成都市商务局局长张金泉在会上介绍，每户居民每天可安排一人凭24小时内核酸阴性证明外出一次就近采买生活物资。

他说，成都市冠病疫情防控指挥部对全市全员核酸检测的通告，不是要求大家不能出门采购，而是采取有序有效的方式购买生活必需品。明天（9月2日）全市商超、农贸市场也是全天正常营业，广大市民能够买到新鲜蔬菜和肉类。

张金泉说，从市级重点保供企业备货情况看，全市31家重点保供企业备货充足，红旗、舞东风、伊藤、家乐福等商超企业及朴朴、叮咚、京东、美团、盒马鲜生等电商外卖平台，均按日常两至三倍标准加大了肉类、蔬菜、蛋奶等生活必需品备货、配货量，市民大可不必抢购囤积。

他还说，全市重点保供企业市场监测制度已同时启动，企业将及时向市政府反馈各大商超生活必需品供应能力情况（包括销售量、库存量、进货量和运输能力等），如出现相关情况企业将在一个小时内及时处理应对。

四川成都市发布通告，要求全体居民9月1日下午6时起原则居家，非不要不离蓉。通告发出后，市民居家期间的生活物资保障情况引发关注。

澎湃新闻9月1日引述成都市农业农村局消息报道，全市当前本地蔬菜、畜禽等农业生产推进有序，各类农产品供应总量充足、品类丰富。

据介绍，成都市当前在地蔬菜长势良好，主要品种有茄子、辣椒、黄瓜、番茄、丝瓜、豇豆、蕹菜等，未来一个月预计可收获产量60余万吨，定点屠宰企业日均屠宰生猪1.8万头左右。

另据成都彭州濛阳街道官方公众号星期三（8月31日）上午发布的消息，位于濛阳街道的四川国际农产品交易中心，是全中国唯一的国家级蔬菜市场，也是西南地区最大的农产品批发交易市场。日前，四川国际农产品交易中心的来往车辆依然川流不息，供应蔬菜200余种，日均供应量约1.2万吨，同比增长20%。

为确保疫情期间商贸流通领域市场供应稳定，濛阳街道对市场和商超的米、面、油等商品储备进行了摸底调查，并指导辖区内重点保供企业加强与上游供应链对接，畅通供货渠道，保障保供企业多渠道组织货源，确保老百姓 “米袋子”“菜篮子”等需求不断档、不断供、有保障。此外，濛阳街道在地蔬菜长势良好，粮食播种面积稳定，1月至8月蔬菜种植面积8.9万亩，产量28.3万吨。