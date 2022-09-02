美国称联合国报告显示新疆存在种族灭绝行为

美国官方星期四（9月1日）说，期待已久的联合国涉疆报告再次确认美方观点，中国境内存在对维吾尔族人实施种族灭绝的行为。北京则痛批这份报告是美西方国家和反华势力策划的闹剧。

据法新社报道，联合国秘书长古特雷斯也表态支持这份人权报告，并呼吁中国遵从报告提出的建议，终止对新疆维吾尔族人和其他穆斯林群体实行的“歧视”行为。

联合国人权事务高级专员巴切莱特在星期三（8月31日）任期结束最后一刻发布备受瞩目的《新疆人权报告》，指中国以反恐怖主义和反极端主义为由，对新疆少数民族犯下“严重侵犯人权行为”。

这份报告指中国在2017年至2019年间针对维吾尔族和其他穆斯林群体的歧视性拘禁行为“可能构成国际罪行，尤其是危害人类罪”，但未明确指出北京对维吾尔族人实施“种族灭绝”的行为。自2021年1月以来，以美国为首的西方国家惯用“种族灭绝”来形容北京对待新疆维吾尔族人。

另据美国国务院官网，美国国务卿布林肯在声明中说，这份报告加深并再度确认美国对中国政府在新疆对以穆斯林为主的维吾尔族，以及其他少数民族和宗教群体进行种族灭绝和危害人类罪的严重关切。

布林肯说：“我们将持续与我们的伙伴、公民社会和国际社会密切合作，为众多受害者寻求正义和问责。 我们将持续追究中华人民共和国的责任，并呼吁中华人民共和国释放那些被不公正拘留的人，公布那些失踪者的下落，并允许独立调查人员能够充分和不受阻碍地进入新疆、西藏和中国各地。”

中国常驻联合国日内瓦办事处代表团9月1日公布长达122页的回应报告，逐一驳斥人权高专办的指控。

代表团发言人刘玉印指责新疆人权报告“完全是一份罔顾事实的政治化文件，充分暴露了美西方国家和反华势力将人权作为政治工具的图谋”。

中国外交部发言人汪文斌同天也在例行记者会上对上述报告予以反驳。他说，这份报告是美国及一些西方势力一手策划、制造的，完全非法、无效。报告是虚假信息的大杂烩，是服务美西方以疆制华战略的政治工具。