韩媒：栗战书或本月中旬访韩

韩国媒体称，中国全国人大常委会委员长栗战书或本月中旬访问韩国。

据韩联社报道，韩国政坛和外交消息人士星期四（9月1日）透露，栗战书或将于本月15日起应韩国国会议长金振杓的邀请对韩国进行为期三天的访问。

消息人士透露，预计栗战书将于16日与金振杓举行会谈，庆祝两国建交30周年，并讨论韩中合作方案；随后，栗战书将拜会韩国总统尹锡悦。

此访是栗战书对今年2月时任韩国国会议长朴炳锡访华的回访；朴炳锡当时应栗战书之邀访华，并出席北京冬奥会开幕式。

金振杓也在上月21日与媒体记者座谈时透露，他在就任国会议长后收到了栗战书的祝贺，他还邀请栗战书尽早访韩并得到了肯定答复，预计对方将在今年内访韩。

栗战书访韩是否会就两国首脑会谈事宜进行讨论也备受关注。一名韩国外交部官员透露，两国领导人的互访事宜通常由外交部门负责协调安排，但双方足以借栗战书访韩之机就促进高层交流的必要性形成共识。

尹锡悦上星期三（8月24日）为庆祝韩中建交30周年致辞时曾表示，希望能同中国国家主席习近平会面，共商韩中未来30年的关系发展。

韩联社的报道称，上一次韩中首脑会谈于2019年12月在北京借韩中日首脑峰会之机举行。若韩中首脑会谈能在年内成行，很可能以11月在印尼峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会或在泰国曼谷举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人峰会为契机。