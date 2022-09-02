传11月前取消酒店隔离 港特首办称坚持精准管控

知情人士透露，香港特首李家超倾向支持在今11月前撤销酒店检疫政策。特首办回应称，港府维持五点整体防疫政策，包括不躺平和以科学精准方法识别风险加以管控。

综合彭博社和网媒“香港01”报道，知情人士透露，港府考虑在11月主办国际金融领袖投资峰会和香港国际七人榄球赛前，取消酒店检疫。

知情人士说，尽管港府内部有人反对，但香港特首李家超倾向支持在11月上述活动主办之前取消酒店隔离，以显示香港已恢复正常运行。

其中一名知情人士说，医务卫生局局长卢宠茂是希望在冠病病例激增情况下收紧限制的官员之一，期待遏制疫情，以推动与中国大陆口岸重新开放。

其中一名知情人士说，目前的风向倾向于结束国际边境隔离政策，甚于与中国大陆恢复通关。港府内部多人支持这么做，以提振经济。最终决定仍取决于每天确诊数字、死亡病例数和公众观感。

特首办发言人回复查询时，强调港府维持以下五点整体防疫政策：

一、不躺平，持续控制确诊数字，更好管理风险和提升应变能力，防止医疗系统超出负荷能力。

二、减重症和减死亡。

三、保护高风险人士，包括“一老一幼”和长期症患者。

四、以科学精准的方法识别不同风险级别人士以减低管控人数和管控范围，容许最多的日常活动和涉及的人数。

五、平衡风险和经济动力，在风险可控的情况下维护民生活动和香港的竞争力。

发言人强调，港府会继续根据疫情发展和上述政策，防控疫情，并指目前疫情严峻，每日确诊人数高达8000至1万起，疫情有持续上升趋势，不但对“一老一幼”等高风险群组的生命构成威胁，也严重影响公营医疗系统的运作。目前非紧急服务已因疫情削减了三成，受影响的情况严峻。港府将继续採取精准措施管控疫情。

发言人呼吁香港社会共同努力，鼓励长者早日接种疫苗，家长也应尽快安排子女接种疫苗，确保他们得到应有保护。

香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君星期四（9月1日）通报，香港当天新增1万零586起确诊病例，为今年3月底第五波高峰以后，单日确诊首度再破万起，当中本地个案1万零342起，输入个案244起。